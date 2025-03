Anny Marabá relembra temporada pelo Atlético-MG e exalta chegada ao Inter: "Clube gigante" 

Anny Marabá foi um dos reforços buscados pelo Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A centroavante Anny Marabá chegou a Porto Alegre como a grande esperança de gols do Inter para 2025. Com 22 anos, ela vem de sucessivas temporadas como artilheira, com as camisas de Vasco, Flamengo e Atlético-MG.

No último ano, inclusive, se destacou mesmo em meio à má fase das Vingadoras. O time mineiro foi rebaixado na lanterna da Série A-1. Mas isso não impediu que a atacante fizesse um grande ano: foram sete gols em 16 jogos, que a deixaram entre as artilheiras do Brasileirão.

— Foi um ano de muito aprendizado. Mesmo com a fase do clube em si, do time em si, não sendo muito boa, eu procuro sempre dar o meu melhor. Eu me cobro bastante. Então, acho que isso é fruto de muito trabalho. Mesmo com os resultados negativos, eu vinha trabalhando muito pra que de alguma forma pudesse me destacar e poder conseguir um clube melhor, uma proposta melhor. E estou aqui hoje — contou, em entrevista ao Resenha das Gurias.

O destaque individual, porém, não foi uma exceção. Em 2021, Anny Marabá já havia sido a artilheira do Cariocão, com 15 gols marcados. O desempenho fez com que fosse buscada pelo Flamengo, pelo qual acumulou seis gols em 13 partidas na temporada seguinte.

Mas foi em 2023 que teve a oportunidade de atuar junto com o técnico Jorge Barcellos. No seu retorno ao Vasco, foram nove gols em nove jogos.

— No final da temporada passada, o Jorge (Barcellos, técnico) entrou em contato comigo e conversamos bastante, com o meu empresário também. Eu já trabalhei com o Jorge no Vasco, em 2023, e a gente se deu super bem, ele é um excelente profissional — completou:

— Gosto muito do trabalho dele, fico feliz que ele tenha gostado de trabalhar comigo e tenha tido o interesse de me trazer pra cá. Creio que tenho muito a evoluir com ele, então eu não poderia deixar de aceitar essa proposta.

Chegada ao Inter

A oportunidade de defender as cores coloradas foi prontamente agarrada pela atacante. E, agora, ela espera fazer mais um grande ano na carreira, desta vez em solo gaúcho.

— O Inter é um clube gigante, uma camisa muito pesada, então eu creio que tenho muito a evoluir aqui. Espero fazer muitos gols, eu até brinquei com o Luiz (Rodrigo, preparador), que eu nunca trabalhei igual trabalho aqui. Então, tenho certeza que vamos ter grandes resultados e vamos conseguir conquistar nossos objetivos — afirma.

A meta colorada é voltar a disputar o título do Brasileirão Feminino. Para isso, o Inter tem como lema "um degrau por vez". O primeiro será neste sábado (22), às 16h, contra o Bahia. O duelo ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

— As expectativas têm que ser as melhores. Não tem como pensar diferente. Acho que o nosso grupo está trabalhando muito. A pré-temporada tem sido muito forte, de muito trabalho. E estamos pensando nos objetivos já, mais pra frente, de poder chegar à final, de poder ser campeão. Então, acho que para poder chegar lá, precisamos pensar primeiro nesse primeiro degrau — finaliza.

As Gurias Coloradas chegaram à final do Brasileirão em 2022, quando foram vice-campeãs. Na temporada seguinte, a campanha rendeu vaga na Libertadores Feminina. A expectativa é que, neste ano, o clube consiga repetir o desempenho.

Ouça o Resenha das Gurias