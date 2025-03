Copa Abertura 2025: competição marca o início do futsal feminino no Estado

Vai ser dado o pontapé inicial nas competições do futsal feminino gaúcho em 2025. Neste final de semana, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) promove mais uma edição da Copa Abertura. O torneio será sediado no Ginásio Ninho da Águia com quatro participantes: Imigrante, anfitrião; Celemaster, de Uruguaiana; FAC Sogipa, de Porto Alegre; e AFC Casablanca, de Bom Princípio.