Cantor Netinho, do hit "Mila", revela que está com câncer do sistema linfático

Cantor fez vídeo quando recebeu alta do hospital.

O cantor Netinho, de hits famosos como Mila, recebeu diagnóstico de câncer do sistema linfático. Ele havia sido internado no Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia, no dia 25 de fevereiro, após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar.