Quem era Rafa Diniz, cantor que morreu após saltar no Rio São Francisco

Rafa Diniz se dedicava a carreira musical havia cerca de três anos. @rafadinizoficial Instagram / Reprodução

Natural de Petrolina, em Pernambuco, o cantor Jhaimerson Juvenal, mais conhecido como Rafa Diniz, 22 anos, que morreu enquanto nadava no Rio São Francisco na última sexta-feira (21), se dedicava à carreira musical havia três anos.

Com foco no gênero do arrocha, ele já tinha sete discos lançados. Entre os principais sucessos, estão as canções E Agora Sonho Meu (2025), Aliança (2025), Plantão no Boteco (2024) e Mulher Segura (2023). Neste domingo (23), Diniz realizaria a gravação do seu primeiro EP visual.

Em entrevista ao portal g1, produtor musical e amigo do cantor Jhonny Silva disse que Diniz tinha como grande inspiração o pai, João Nilson, que apesar de não se profissionalizar, cantava em casa.

O cantor deixa duas filhas, de um ano e oito meses e de seis anos, e a esposa, Rafaela Carolina Cavalcante.

O que aconteceu com Diniz

Conforme informações divulgadas pelo g1, o músico morreu enquanto nadava no Rio São Francisco, na Ilha do Fogo, localizada entre as divisas dos estados de Pernambuco e da Bahia. O caso ocorreu na última sexta-feira (21)

Diniz estava no local com parte de sua equipe para estudar o cenário que seria utilizado para a gravação do seu novo EP visual, intitulado Resenha na Ilha. As filmagens estavam previstas para serem realizadas no domingo (23).

O produtor Jhonny Silva disse que o cantor resolveu realizar um salto em direção ao rio. Ele teria pulado de uma pilastra da ponte Presidente Dutra, quando caiu na água e foi levado por uma forte correnteza.

— Ele quis retornar para a pilastra, eu acho, para pular de novo. Quando retornou, uma correnteza pegou ele. A gente percebeu que ele não estava conseguindo sair do lugar, que a correnteza estava prendendo ele. Aí, a gente estava lá em cima da ponte, a gente correu. Correu lá para tentar fazer alguma coisa para buscar ele. Quando a gente chegou lá embaixo, ele já tinha sumido. A gente arrumou um mergulhador. Rodou, rodou, mas não encontrou. Só foi encontrar depois da chegada dos bombeiros — declarou Silva ao portal de notícias.