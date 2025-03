Antigo engenheiro de som de Eminem é acusado de vender músicas inéditas do rapper por bitcoins

As músicas roubadas teriam sido escritas por Eminem entre 1999 e 2018. Instagram / Reprodução

Um homem identificado como Joseph Strange, 46 anos, foi acusado na última quarta-feira (19) de vazar e vender músicas inéditas do rapper Eminem na internet. Segundo promotores dos Estados Unidos, ele teria recebido cerca de US$ 50 mil em bitcoins, mais de R$ 280 mil, na cotação atual.

Residente de Holly, Michigan, Strange trabalhou como engenheiro de som no estúdio do músico, em Ferndale, por quatro anos. Em 2021, o homem perdeu o emprego e, como parte da rescisão, foi proibido de divulgar o trabalho de Eminem.

Contudo, o engenheiro roubou cerca de 25 canções escritas pelo artista entre 1999 e 2018, mas que ainda estavam em desenvolvimento. A investigação do FBI aponta que Strange reproduziu, compartilhou ou vendeu o conteúdo na internet, sem o consentimento de Eminem ou do grupo Interscope Capital Labels, dono das músicas do rapper.

Acusação criminal

Segundo o New York Times, Strange foi acusado de violação de direitos autorais e transporte interestadual de bens roubados.

As autoridades teriam sido notificadas sobre possíveis vazamentos de dados por atuais funcionários do estúdio ainda em janeiro. Eles reconheceram as versões inéditas das músicas em sites como YouTube e Reddit.

O depoimento do FBI afirma: "eles conseguiram identificar a música como sendo as armazenadas em discos rígidos no estúdio em Ferndale. Esses discos rígidos não estão conectados à internet por razões de segurança".

Tais materiais eram protegidos por senha e guardados dentro de cofres quando não estavam sendo utilizados. Conforme a investigação, apenas quatro pessoas tiveram acesso aos discos rígidos entre 2007 e 2021 – só uma delas não trabalha mais no estúdio: Joseph Strange.

Outros materiais roubados

Os agentes do FBI conversaram com a pessoa que teria comprado as músicas online. O fã afirmou que Strange disse possuir mais de 300 outras canções, além de diversas letras escritas à mão por Eminem.

Com um mandato para revistar a casa do engenheiro, as autoridades de fato encontraram outras obras roubadas; além dos papéis com as letras, o homem também guardava uma fita cassete com um clipe inédito.