Youtuber e cantor LVcas faz sua estreia em Porto Alegre: "Lugar que respira arte e emoção"

Tem cara nova no rock chegando a Porto Alegre. Conhecido por seus vídeos de humor e música no canal Inutilismo, no YouTube (tem 5 milhões de inscritos na plataforma), o paulista LVcas, aos 28 anos, agora aposta no rock a apresenta a turnê do álbum Humanamente aos gaúchos, neste sábado (29), no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834).