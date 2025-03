A transitoriedade é um dos atributos do ser humano. O corpo físico que utilizamos um dia deixará de existir. São muitos os sentimentos e questionamentos, quando tratamos dessa realidade. Ainda bem que é possível olhar a existência, a partir da dimensão espiritual. A eternidade não precisa ser explicada, basta ser sentida e vivenciada. Não somos daqui, somos eternos. As dores deste mundo não são prova de fracasso, mas sinais de que nossa essência clama por algo maior. Somos tocados por perdas, injustiças e angústias que, às vezes, parecem não ter fim.

Mas se tudo aqui fosse pleno, perfeito e eterno, esqueceríamos que há um lar definitivo nos esperando além do que os olhos alcançam. As tribulações não são castigos, mas lembretes: nossa morada não está nas estruturas deste tempo, mas na eternidade que pulsa dentro de nós. Cada lágrima derramada por aqui tem valor, mas nenhuma será em vão.

As lutas que enfrentamos, por mais duras que sejam, nos lapidam, nos preparam e nos conduzem a uma fé mais firme, a uma esperança mais viva. Quando compreendemos que nossa jornada é apenas uma travessia, e não o destino final, o fardo se torna mais leve. O coração aprende a suportar com mais serenidade e os olhos começam a enxergar além da dor. Há uma sabedoria profunda em viver com os pés no chão e os olhos voltados para o alto. Não para negar o mundo, mas para lembrar que o sofrimento tem limite, e a esperança, não.