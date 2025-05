AGU pede bloqueio de R$ 2,56 bilhões de associações suspeitas de fraudes no INSS

Jorge Messias (AGU) participou de coletiva de imprensa com os ministros Vinicius Marques de Carvalho (CGU), Wolney Queiroz (Previdência Social) e o presidente do INSS, Gilberto Waller.

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou nesta quinta-feira (8) à Justiça Federal o bloqueio urgente de R$ 2,56 bilhões em bens de 12 entidades associativas . Elas são investigadas por suspeita de fraudes em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) .

As associações alvo da ação são apontadas como o “núcleo da fraude” , segundo Messias, e concentram o maior número de reclamações feitas por segurados do INSS.

Ações cautelares

Além das entidades associativas, a AGU incluiu nas ações cautelares urgentes seis pessoas jurídicas suspeitas de atuarem como intermediárias no desvio de recursos públicos.

A investigação da Polícia Federal (PF) indica que essas empresas seriam de fachada , criadas para cometer as fraudes ou repassar propinas a agentes públicos.

— É preciso separar o que é irregularidade criminosa do que pode ser sanado via administrativa — afirmou.

O ministro também informou que orientou os procuradores do governo a atuarem como auxiliares em processos criminais para garantir a punição dos responsáveis.

Além do bloqueio de bens, a União pediu outras medidas cautelares, como:

Entenda o caso

No mês passado, a PF deflagrou a Operação Sem Desconto , que investiga o desconto irregular de mensalidades associativas diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Muitas vítimas relataram não ter autorizado as cobranças, prática proibida por lei. As suspeitas envolvem R$ 7,99 bilhões em descontos realizados entre 2019 e 2024.

O caso provocou mudanças no alto escalão do governo: o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi exonerado e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, pediu demissão.