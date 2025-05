Polícia Civil de Marau faz operação contra envolvidos em crimes de homicídio

Operação realizou 14 mandados de busca e apreensão em Marau, Passo Fundo e no presídio de Charqueadas.

A Polícia Civil de Marau realizou na manhã desta sexta-feira (9) a Operação Twister , com 14 mandados de busca e apreensão cumpridos contra crimes de homicídio ocorridos nos últimos meses na cidade.

Os principais alvos dos mandados são adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas. Doze mandados foram cumpridos em Marau, um em Passo Fundo e um no presídio de Charqueadas. As ações envolveram outras delegacias da região e a Brigada Militar.