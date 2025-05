Moraes pede sessão virtual para Primeira Turma do STF analisar suspensão de processo contra Ramagem por tentativa de golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu, nesta quinta-feira (8), a realização de uma sessão virtual para que a Primeira Turma do STF analise a suspensão do processo penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), aprovada pela Câmara dos Deputados. Moraes solicitou que a sessão virtual aconteça em um prazo de 24 horas.