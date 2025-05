Bom Dia! Viver é algo extraordinário, não tem motivos para acordar triste. Ao longo do dia, damos conta de resolver as muitas pendências. Mas, a cada amanhecer, a vida precisa ser saudada com muito ânimo e vigor. Como diz a canção: "viver e não ter a vergonha de ser feliz". Então, feliz dia!

“Mesmo as árvores que não dão frutos podem dar sombra. A vida não é feita para um único propósito.” (@carpinejar).

Gosto de ouvir as pessoas falando em propósito. Pois, além de manifestar um desejo de qualificação da vida, conseguem entender que a vida pode fazer algo a mais. É claro que vivemos tempos em que o valor das coisas e das pessoas é medido por aquilo que produzem. Somos cobrados por resultados, metas, conquistas, e muitas vezes esquecemos que há existências que silenciosamente sustentam o mundo com sua sombra.

Nem toda árvore precisa dar fruto para justificar sua permanência no campo. Às vezes, o que ela oferece é um abrigo ao sol do meio-dia, um descanso ao caminheiro cansado, um espaço de silêncio para quem precisa pensar. Assim também é a vida: nem sempre será sobre fazer muito, mas sobre ser inteiro. A lógica do mundo pode tentar nos convencer de que devemos ser sempre úteis, eficazes e produtivos. Mas há um outro tipo de valor que não se mede com métricas ou aplausos.

Algumas vidas são ternura constante, outras são escuta atenta, presença firme, colo disponível, mesmo quando não estão em evidência. A diversidade dos propósitos é o que dá sentido ao todo. Nem todos nasceram para brilhar nos palcos. Alguns sustentam os bastidores com uma fidelidade que ninguém vê, mas que é essencial para que tudo continue de pé.

Há mães que não puderam trabalhar fora, mas sustentaram famílias inteiras com afeto e cuidado. Há idosos que já não realizam o que faziam antes, mas cuja presença irradia sabedoria e calma. A vida é mais do que função. Ser é mais do que fazer. E sombra é também uma forma de amor.