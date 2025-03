Bom Dia! Serenidade e paz neste novo amanhecer... Hoje é dia 25 de março: daqui nove meses será o Natal... No calendário litúrgico, a Igreja celebra, hoje, a festa da Anunciação: o anjo Gabriel anuncia que Maria será a mãe do Salvador... Sejamos portadores desta boa notícia: um Deus se faz criança para nos salvar... Feliz dia!

Ser dinâmico é uma escolha interessante. Cresci no embalo de estudar, trabalhar e transformar. Quando olho para trás fico admirado, pois a sensação é de que as portas foram se abrindo facilmente. Mas, na verdade, não foi bem assim: cada coisa teve um preço, um tempo de dedicação e uma determinação sem igual. Infinita vezes tive que dizer para mim mesmo que eu era capaz de fazer e de empreender.

É a frustração de não ter tentado, de não ter se comprometido, de ter deixado o medo ou a preguiça tomarem o lugar do esforço. O arrependimento pesa porque não há como voltar atrás e refazer as escolhas que um dia ignoramos.

Escolher a disciplina pode ser difícil no início, mas, ao longo do caminho, percebemos que valeu a pena. O que parecia um fardo se transforma em hábito, e o que antes exigia esforço se torna natural. Já a dor do arrependimento carrega um peso que não passa, porque nos faz perceber que poderíamos ter feito diferente, mas escolhemos o caminho mais fácil e, muitas vezes, o mais doloroso no fim. Toda escolha tem um custo.