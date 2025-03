Há um alívio enorme em soltar o que não podemos mudar e confiar que a vida nos conduz da forma certa

Bom Dia! O sábado chega com uma proposta de serenidade e de paz. Os intervalos são sempre bem-vindos. Para sentir o pulsar da vida supõe ser capaz de silenciar os ruídos externos. Escutemos nosso coração, ele tem muito para nos falar. Feliz dia!

Novos tempos aguardam por novas atitudes. Creio que estamos num peculiar momento histórico, onde o ser humano se encontra mergulhado em muitos questionamentos. Não deixamos de viver, mas nem sempre encontramos uma luz para amenizar as crises que chegam sem pressa de ir embora.

Nem sempre aceitamos lidar com os questionamentos existenciais. Criamos expectativas o tempo todo. Projetamos cenários, idealizamos pessoas, esperamos respostas. Mas a vida, com sua natureza imprevisível, segue seu próprio curso. E quando o que acontece não corresponde ao que imaginamos, vem a frustração, a inquietação, o desejo de que tudo fosse diferente.

Mas e se, em vez de esperar que o mundo siga nossos planos, aprendêssemos a aceitar o que ele nos oferece? Aceitação não significa conformismo. Não é desistir, nem deixar de desejar coisas boas. Mas é compreender que nem tudo depende de nós, que algumas situações fogem do nosso controle e que nem sempre o melhor é aquilo que planejamos.

Há um alívio enorme em soltar o que não podemos mudar e confiar que, mesmo quando as coisas parecem sair do roteiro, a vida continua nos conduzindo da forma certa. A serenidade chega quando paramos de insistir em previsões e nos permitimos viver o agora com mais leveza.