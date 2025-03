João Fonseca é eliminado por 11º do mundo no Masters 1000 de Miami

João Fonseca saiu na frente, mas acabou perdendo os dois sets seguintes. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

João Fonseca está eliminado do Masters 1000 de Miami. O número 1 do Brasil no ranking da ATP (58º) perdeu nesta segunda-feira (24) para o australiano Alex De Minaur, atual 11º, por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 7/5, 5/7 e 3/6.

O próximo adversário de De Minaur, nas oitavas da competição, será o italiano Matteo Berrettini, 29° no ranking mundial da ATP. A partida será disputada na noite desta terça-feira (25).

O jogo

A partida começou equilibrada, com ambos os atletas confirmando seus saques e direito a ace de João em seu segundo saque. A primeira quebra ocorreu no sexto serviço do australiano. Ali, João abriu vantagem e venceu o primeiro set: 7/5.

No entanto, De Minaur reagiu rapidamente no segundo set. Ele quebrou logo o primeiro saque de João e conseguiu confirmar o seus, abrindo 3 a 0. Mas aí veio a incrível reação do brasileiro, que emplacou três games consecutivos igualou tudo no set. Depois, cada um seguiu confirmando seus serviços, até terminar em pontuação para o australiano, que fechou o set vencendo por 7 a 5.

Set decisivo

O equilíbrio lá do início persistiu até o fim. Incentivado pela torcida brasileira, João Fonseca começou tudo no terceiro set. Além de quebrar o primeiro saque de De Minaur, o carioca ainda emplacou dois aces seguidos, abrindo 2 a 0.

Só que o australiano reagiu e virou, vencendo os cinco games seguintes. Até que João enfim conseguiu confirmar um de seus serviços. Mas a esperança pouco durou, com De Minaur confirmando seu sexto saque e fechando o set decisivo em 6 a 3.