Felipe Meligeni ganha torneio no México e sobe 21 posições no ranking

O brasileiro Felipe Meligeni faturou, no domingo (24), o título do ATP Challenger 75 de Mérida, no México , evento no saibro com premiação de US$ 100 mil (R$ 572 mil). Na decisão, ele derrotou o argentino Juan Pablo Ficovich , terceiro favorito e 162º colocado do ranking, marcando 6/2, 1/6 6/2.

— Foi uma final muito dura, Ficovich é um cara muito duro de se jogar, primeiro set nível muito bom, no segundo deu uma escapa de cabeça, foi muito fácil, no terceiro estive quebra abaixo, consegui colocar as coisas no trilho de novo, consegui manter a cabeça forte para poder dar a volta por cima. Estou muito feliz com esse título, fazia alguns anos que não saía com um título ainda mais primeira semana viajando com o Franco Fereiro (técnico) agora como jogador ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, bem legal, importante, no caminho certo mesmo com pouco tempo junto e é isso, estou muito contente. É seguir nesse foco, com essa cabeça pois tem muita coisa boa por vir ainda — comemorou o tenista paulista.