Porto Alegre se prepara para receber segunda etapa do Circuito de Tênis Gaúcho

Capital receberá principal circuito infanto-juvenil do Rio Grande do Sul. Cleon Medeiros / One Comunicação Inteligente

A etapa de Porto Alegre do Circuito de Tênis Gaúcho (CTG) será disputada entre 3 e 6 de abril, nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil e do Clube do Comércio, que receberão os jogos do principal circuito infanto-juvenil do Rio Grande do Sul.

Esta será a segunda etapa do circuito, que teve sua primeira fase em Lajeado. Nas principais categorias de 16 a 18 anos, os campeões no Vale do Taquari foram Arthur Gonçalves, do Clube Tiro e Caça. no masculino, e Yasmin Mello, do Avenida Tênis Clube, no feminino.

Para esta etapa, as inscrições ficam abertas até o dia 31 de março e podem ser feitas através do site da Federação Gaúcha de Tênis (www.fgtrs.com.br).

— É sempre uma data muito esperada para nós. Acredito que este seja para muitos o primeiro torneio de nível estadual e que eles joguem com crianças de outros clubes, outras cidades. É a porta de entrada para o tênis competitivo. Neste ano acredito que vamos bater o recorde no número de inscrições, e isso é uma demonstração que o tênis no clube e no Estado está crescendo muito. Espero que neste ano a gente consiga colocar o maior número de atletas aqui do clube. Que a gente possa fazer um torneio divertido e bem legal, com um ambiente muito positivo para as crianças que vamos receber — comenta Roberto Majó de Oliveira, vice-presidente de esportes da Associação Leopoldina Juvenil.