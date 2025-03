Carbonero se consolida no Gauchão, abre disputa com Wesley e vira 12º jogador do Inter

Carbonero foi um dos destaques da temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

Johan Carbonero é uma das incógnitas do time de Roger Machado. E isso não é uma crítica. O atacante de 25 anos, que fez parte da convocação mais recente da seleção colombiana, deixa o técnico do Inter com um dilema. Com Wesley de volta, recuperado e com ritmo de jogo, quem deve ser o titular na ponta esquerda?

Esse é o tamanho atual de Carbonero. Contratado no início da temporada, o atacante conquistou seu espaço desde a estreia. Quando entrou em campo no segundo tempo da partida contra o São José, no Estádio do Vale, mostrou serviço. Fez um gol, driblou e deu criatividade a um time que estava sofrendo para tirar o zero.

Foi se consolidando como alternativa a Wesley e, como maior virtude, a possibilidade de substituir também Alan Patrick. Jogando centralizado, deu a resposta que Roger esperava.

— Carbonero é um jogador que tem a virtude da vitória pessoal, e ele tem o passe semifinal para colocar seus colegas na cara do gol — elogiou o treinador.

Titular nas finais do Gauchão

Quando Wesley se machucou, após a partida contra o São Luiz, em Ijuí, o colombiano cresceu definitivamente. Tomou lugar contra o Caxias, encorpou e se fortaleceu no time. Faltava o salto, porém.

E ele veio na decisão. Ainda no primeiro tempo do Gre-Nal decisivo na Arena, recebeu a bola na área, em um rebote, ajeitou e teve tranquilidade para deslocar Tiago Volpi e abrir o placar no clássico. Comemorou ao estilo Vinícius Jr., seu grande ídolo no futebol. Carbonícius, como passou a ser chamado, fechou os olhos e fez que estava disparando uma arma.

No segundo Gre-Nal, mesmo com Wesley recuperado, seguiu titular. Não foi brilhante como na partida de ida, mas cumpriu seu papel. Sofreu faltas, driblou Igor Serrote. Só saiu no intervalo por preservação.

Terminou o Gauchão com números interessantes: 15% de suas conclusões terminaram em gol, acertou 79% dos passes que tentou, e recuperou, em média, duas bolas por partida. Acertou 30 dribles no Estadual e sofreu 17 faltas.

Agora, com o começo do Brasileirão, a tendência é de que Roger devolva Wesley ao lado esquerdo. O atacante tem crédito pelos serviços prestados em 2024, quando foi um dos melhores da equipe, e só saiu do time por lesão. Mas Carbonero já sabe: é o 12º jogador do time. É quase certo que, quando não começar como titular, entrará ao longo da partida. E, agora, com a moral da seleção.