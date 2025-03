Borré diz que título pelo Inter lhe dá mais confiança contra o Brasil e exalta Carbonero na Colômbia: "Desequilibra"

Borré foi campeão gaúcho com o Inter no fim de semana. ARIC BECKER / AFP

Dias após ser campeão gaúcho pelo Inter, Rafael Borré se vê mais confiante e motivado para ajudar a Colômbia a derrotar o Brasil, nesta quinta (20), no Mané Garrincha. Em entrevista exclusiva a Zero Hora, em Brasília, o atacante colorado falou em transmitir a "mentalidade ganhadora" do título gaúcho aos companheiros, disse que o time colombiano sabe competir contra os brasileiros e exaltou a convocação do companheiro Johan Carbonero, chamado pela primeira vez pelo técnico Nestor Lorenzo.

— Sempre é um motivo de orgulho e felicidade representar o seu país. Mas, desta vez, há algo especial em ter conosco um companheiro de equipe como o Johan Carbonero, que está johando muito bem no Inter. Estou certo de que ele pode nos ajudar e contribuir muito, pois é um jogador que desequilibra. É muito inteligente e encontra diferentes tipos de soluções em campo. Será uma boa alternativa para a comissão técnica da Colômbia — acredita Borré.

Apesar de ter perdido no ano passado a vaga no ataque para John Córdoba, que vive excelente fase no Krasnodar, da Rússia, Rafael Borré é considerado um homem de confiança do técnico Nestor Lorenzo, que o definiu recentemente como um jogador "taticamente perfeito". Agora, o atacante colorado tem mais um trunfo para reconquistar o posto de titular: a motivação do título gaúcho.

— Chegar sendo campeão é sempre motivo de orgulho e felicidade. Dá moral ao jogador e te enche de confiança e motivação porque você sabe que vem de fazer as coisas bem e pode transmitir essa mentalidade ganhadora aos teus companheiros. Isso ajuda muito. E toda a experiência no Inter me ajudo muito a me manter na seleção e a contribuir ainda mais com a equipe colombiana — completou.

Rafael Borré rasgou ainda elogios ao time do Brasil e a seus jogadores, mas lembrou que a Colômbia já mostrou ser capaz de competir contra os brasileiros, tendo vencido por 2 a 1 a equipe, então treinada por Fernando Diniz, no primeiro turno, em novembro de 2023, em Barranquilla. Na ocasião, o atacante foi titular.

— Do Brasil, sempre esperamos um jogo duro. Sabemos que o time tem jogadores de muita qualidade, muito nome e que atuam nas melhores equipes do mundo, o que gera respeito. Mas temos confiança de que já competimos bem contra eles e soubemos ganhar. E são Eliminatórias. Em Eliminatórias, as partidas são muito parelhas e decididas nos detalhes. Então, vamos planejar a nossa estratégia e confiar no nosso plano de jogo — finalizou.

Volta entre os titulares

Parte da imprensa colombiana projeta inclusive a possibilidade de Borré recuperar a vaga de titular da Colômbia conta o Brasil, em virtude das suas qualidades táticas, consideradas importantes em um jogo de alta dificuldade, contra a Seleção Brasileira fora de casa.

— O Borré é um homem de confiança do treinador, além de ser uma opção tática importante. É um atacante diferente na seleção, pois oferece muitas alternativas para a comissão técnica. Além de ser um 9, ajuda no meio e nas pontas. Não o descarto como titular para o jogo contra o Brasil — arrisca o jornalista Juan Sebastián Vargas, da Rádio Caracol, da Colômbia.

Em entrevista recente ao canal no Youtube do jornalista argentino Juan Pablo Varsky, o técnico Nestor Lorenzo rasgou elogios à inteligência tática de Borré.

Taticamente, o Rafa (Borré) é um dos melhores que nós temos. Não só sabe pressionar, como entende os movimentos. Quando sai a pressionar a saída de bola adversária, corta as linhas de passe de forma perfeita. Nem todos conseguem fazer isso, pois é algo difícil para muitos. Ele é um jogador muito inteligente — declarou o comandante.

E além de tudo isso, Borré agora é campeão gaúcho pelo Inter.

