Imprensa colombiana projeta perspectivas de Carbonero no time da Colômbia contra o Brasil

Colombiano deve começar no banco contra o Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

A convocação de última hora de Johan Carbonero para a seleção da Colômbia surpreendeu ao menos parte da imprensa local.

Segundo jornalistas que acompanham o dia-a-dia da seleção colombiana, o fato de o atacante do Inter atuar no futebol brasileiro pesou na sua escolha como substituto de Luis Sinisterra, do Bournemouth, cortado às pressas por lesão, uma vez que a partida desta quinta (20), contra o Brasil, será em Brasília.

Ainda assim, Carbonero deve ser o reserva imediato do astro Luis Diaz, do Liverpool, na ponta esquerda e, em uma hipótese otimista, pode ganhar alguns minutos na etapa final do jogo no estádio Mané Garrincha.

— O Carbonero está há meses no radar da seleção, mas ainda não pertence à primeira linha de atletas do técnico Nestor Lorenzo. Só que a Colômbia não contava com a ausência de Sinisterra, e aí contribuiu o fato de o Carbonero já estar no Brasil e ter um deslocamento mais curto até Brasília. E, claro, pesou também o fato de ele estar em bom nível e com ritmo de jogo no estadual. Mas nos surpreendeu a sua convocação, porque o Duvan Vergara, do América de Cali, a meu ver, está em um nível mais alto — opina o jornalista Julián Capera, da ESPN, da Colômbia.

Já Juan Sebastián Vargas, da Rádio Caracol, da Colômbia, descarta totalmente a possibilidade de Carbonero ser titular e acredita que, pelo modelo de jogo de Lorenzo, a maior perspectiva de Carbonero entrar na partida é na ponta esquerda, caso Luis Diaz precise ser substituído.

— O Carbonero chama atenção de Nestor Lorenzo desde o início do ciclo do treinador. O atleta até foi convocado em março de 2023, mas acabou cortado por conta de uma lesão. O seu rendimento no Inter é muito bom e por isso foi chamado após a lesão do (Luis) Sinisterra. Não será titular, mas, com a sua velocidade, pode contribuir muito no final das partidas. Como a Colômbia não joga com um extremo pela direita, ele pode ser um reserva para Luís Diaz no lado esquerdo, entrando em caso de necessidade — projeta.

Carbonero deve entrar nos minutos finais somente se Diaz cansar

No esquema de Lorenzo, o lado direito ofensivo é ocupado pelo experiente meia James Rodríguez, que cadencia mais o jogo, em parceria com o meia John Arias, do Fluminense, que joga centralizado. Desta forma, a função onde Carbonero melhor se encaixaria seria a ponta esquerda, justamente o seu lado preferencial.

Por isso, a maior perspectiva de Carbonero entrar nos minutos finais é se Luis Diaz apresentar algum cansaço. Outra hipótese mais remota seria, dependedo das circunstâncias do jogo, Lorenzo promover o ingresso do atacante colorado no lugar de James Rodríguez, pelo lado direito, aumentando, porém, a ofensividade do time em um jogo fora de casa.

Borré também é reserva

Já o colorado Rafael Borré também deve iniciar no banco, uma vez que o centroavante John Córdoba assumiu a titularidade no ano passado após um excelente rendimento no Krasnodar-RUS.

O provável time colombiano tem: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jeferson Lerma, Richard Ríos e John Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba e Luis Díaz.