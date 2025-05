Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Botafogo

O Inter segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Na noite deste domingo (11), o Colorado foi goleado pelo Botafogo por 4 a 0 . Igor Jesus, Artur, Cuiabano e Alex Telles marcaram os gols dos cariocas.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Aguirre

Errou o corte que virou o primeiro gol do Botafogo. Salvou o quinto gol. Nota 4,5

Rogel

Victor Gabriel

Ramon

Ronaldo

Tentou marcar, ao menos. Mas foi atropelado como o resto do time. Nota 4,5

Thiago Maia

Diego Rosa

Em sua estreia como titular, sofreu com os demais jogadores, especialmente pelo desentrosamento. Nota 5

Bruno Tabata

Foi o menos pior do meio-campo. Talvez tenha se candidatado a jogar no Uruguai. Nota 5,5

Wesley

Lucca

Teve a primeira chance do jogo, mas se atrapalhou com a bola. Não falta dedicação, mas o resto está devendo. Nota 5

Óscar Romero

Ricardo Mathias

Gustavo Prado

Gabriel Carvalho

Entrou no final. Sem nota

Luis Otávio

Entrou no final. Sem nota

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.