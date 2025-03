Como será a logística do Inter para enfrentar Flamengo e Bahia

Inter tem acordo com empresa de fretamento de voos até 2026. Ricardo Duarte / Inter

O Inter já definiu como fará sua logística para os dois primeiros compromissos após a data Fifa. Para a estreia no Brasileirão e na Libertadores, o Colorado terá voos fretados para diminuir o desgaste do elenco.

A primeira partida acontece contra o Flamengo, no sábado (29), às 21h, no Maracanã. A delegação vai de voo fretado na véspera do confronto e volta logo após a partida, na madrugada de domingo (30).

Com o retorno a Porto Alegre, a comissão entende que será possível uma melhor recuperação do elenco antes da estreia na competição continental.

Na quinta-feira (3), o Inter enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 19h, dando o pontapé inicial na Libertadores. A estratégia será a mesma do jogo no Rio, com ida um dia antes e o retorno logo após a partida.

A estratégia, na visão do departamento de futebol e da comissão técnica, tem dado resultado nos últimos anos. Também por isso, o clube fez a assinatura de um contrato longo com a empresa que freta as aeronaves. O vínculo vai até o final de 2026.