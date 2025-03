De volta da Celeste, Cristian Olivera vira esperança do Grêmio para a estreia no Brasileirão

Kike atuou nos primeiros 45 minutos contra os bolivianos. AIZAR RALDES / AFP

Prestes a estrear no Brasileirão, o Grêmio contará com a injeção de talento de seus selecionáveis a partir desta quinta-feira (27). E uma peça em particular tem o retorno celebrado pela comissão técnica.

Titular do Uruguai contra a Bolívia, Cristian Olivera volta a participar do treino com o restante dos companheiros e é presença quase certa entre os titulares para a estreia deste sábado, às 18h30min, contra o Atlético-MG.

Contratado por cerca de US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 26 milhões na cotação atual), Kike teve impacto imediato no Grêmio. Em sua estreia, o atacante marcou o gol nos acréscimos sobre o São Raimundo-RR.

Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, a classificação veio nos pênaltis. No segundo jogo, o uruguaio deixou o dele na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude pelas semifinais do Gauchão.

E mesmo que não tenha mais participado de nenhum gol nos quatro jogos seguintes que foi utilizado, o rendimento de Kike ainda rende elogios de Quinteros.

— É jovem e veio com muita vontade de mostrar seu futebol no Grêmio e no Brasil. Tem o objetivo de jogar na seleção. Nos treinamentos está muito bem. Chegou ao gol e é muito inteligente — disse Quinteros, após a vitória sobre o Juventude pelo Estadual, e completou:

— É um garoto que vai nos ajudar muito, com muita vontade de triunfar no Grêmio e no futebol brasileiro.

Chance na seleção uruguaia

O rendimento pelo Grêmio garantiu a chance tão aguardada de retornar à seleção uruguaia. Ele foi convocado por Marcelo Bielsa para os jogos contra Argentina e Bolívia.

Segundo fontes consultadas por Zero Hora, a avaliação da comissão técnica da seleção uruguaia é de que o Grêmio é um caminho importante para Cristian Olivera se manter em evolução.

O rendimento do atacante na última data Fifa não empolgou, mas Bielsa acredita que o jogador pode pegar mais confiança em Porto Alegre com boas atuações e melhorar de nível quando foi chamado pelo Uruguai.

A comissão técnica da Celeste entende que Kike é um atacante que tem o confronto de um contra um muito bom, e que conta com velocidade para ameaçar as linhas de defesas adversárias, mas que ainda não conseguiu entregar seu melhor rendimento nas oportunidades recebidas mais recentemente.

— Acho que a passagem dele pelo futebol brasileiro pode ajudá-lo a crescer em confiança e assim chegar com muita confiança à seleção uruguaia porque suas últimas participações na seleção foram muito questionadas, muito criticadas — opinou o repórter Juan Pablo Romero, do El País.

Reintegrado aos treinos no Grêmio após retornar da Bolívia e ter a quarta-feira (26) de folga, a tendência é de que Cristian Olivera siga como o titular do lado direito de ataque do Grêmio.

O atacante não participou do período de preparação com o restante dos companheiros pela ida para a seleção, mas ainda mantém o status de jogador importante com a comissão técnica de Quinteros.