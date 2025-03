Como foram as últimas 10 estreias do Grêmio no Brasileirão

Com dois gols de Ramiro, Grêmio venceu o Botafogo em 2017. Carlos Macedo / Agencia RBS

O Grêmio fará sua estreia no Brasileirão 2025 neste sábado (29), às 18h30min, diante do Atlético-MG, na Arena. Na competição, o retrospecto gremista em estreias é equilibrado. Nas últimas 10 vezes, venceu apenas quatro delas, perdeu outras quatro e empatou duas.

Uma das vitórias mais marcantes foi em 2017. O Tricolor superou o Botafogo por 2 a 0 com dois gols do meio-campista Ramiro, na Arena.

O último êxito ocorreu em 2023. O Grêmio fez 1 a 0 no Santos, em Caxias do Sul. Na época, o Tricolor foi mandante no Estádio Alfredo Jaconi.

No ano passado, em um jogo com polêmicas de arbitragem, o time comandado pelo então técnico Renato Portaluppi perdeu por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário.

As últimas 10 estreias do Grêmio no Brasileirão

Vasco 2 x 1 Grêmio — 2024

Grêmio 1 x 0 Santos — 2023

Ceará 3 x 2 Grêmio — 2021

Grêmio 1 x 0 Fluminense — 2020

Grêmio 1 x 2 Santos — 2019

Cruzeiro 0 x 1 Grêmio — 2018

Grêmio 2 x 0 Botafogo — 2017

Corinthians 0 x 0 Grêmio — 2016

Grêmio 3 x 3 Ponte Preta — 2015

3 x 3 Ponte Preta — 2015 Athletico-PR 1 x 0 Grêmio - 2014