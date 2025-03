"Aqui é o único lugar onde quero estar", diz Cristian Olivera sobre começo com gols no Grêmio

Kike, como é conhecido no Uruguai, assinou contrato com o Tricolor válido até o fim de 2027. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cristian Olivera encontrou no Grêmio exatamente o que procurava. Após os últimos dois anos no Los Angeles FC, o atacante de 22 anos decidiu voltar ao continente para se provar entre os melhores. Mesmo abrindo mão de dinheiro para fazer valer seu desejo.

Kike, como é conhecido em seu país, quer jogar, mostrar que está pronto para ser protagonista em uma liga competitiva, e ser peça importante na seleção uruguaia. E pelo início de sua trajetória no Tricolor, com dois gols em seus primeiros dois jogos, mostrou que estas metas estão ao alcance.

O bom início surpreendeu até mesmo ao jogador. Um retorno que começa a justificar o investimento de RS 26 milhões, a maior compra desta janela de transferências e uma das maiores da história do clube.

— A verdade é que eu não esperava começar nesse caminho. É um orgulho enorme estar no Grêmio. Poder começar assim, contribuindo com meu grão de areia. Fui a compra mais cara, mas não tomo isso como obrigação. Mas como motivação para dar o melhor pelo time. Para que dia a dia e jogo a jogo o time se sinta melhor — avaliou.

Incentivo de uruguaios

Cristian Olivera conversou na manhã de quinta (27) com a Rádio Gaúcha e GZH. O uruguaio contou como Luis Suárez, Felipe Carballo e Arezo o ajudaram a escolher a proposta feita pelo Grêmio.

Uma decisão que também levou em conta a possibilidade de seguir em alta com a comissão técnica de Marcelo Bielsa no Uruguai, de olho em um lugar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026.

— Estou no Grêmio agora. E aqui é o único lugar onde quero estar. Me sinto feliz, me sinto cômodo aqui. Um outro objetivo é chegar ao Mundial — confirmou o jogador, que disse que contou com a aprovação de Bielsa para vir jogar no futebol brasileiro.

Confiante contra o Ju

Chamado pelos pais de Kike, o jogador gremista abraçou o apelido para a carreira. É assim que ele é chamado no vestiário, por membros da comissão técnica e funcionários do CT.

E pelo trabalho realizado ao longo desta semana antes do jogo de volta das semifinais contra o Juventude, o atacante quer repetir o desempenho mostrado em parte da partida de ida para confirmar a classificação às finais do Gauchão.

— Creio que o segundo tempo do jogo contra o Juventude é o modelo para seguirmos adiante. Esse é o nosso jogo. É aquilo que o técnico e nós buscamos, com aquela intensidade — apontou.

Uma das declarações do jogador que viralizou também é apontada por ele como um dos motivos para vir se testar no futebol brasileiro. Com muitas partidas em sequência, Cristian entende que o calendário que terá pela frente o ajudará a apresentar seu melhor tipo de rendimento.

Força da equipe

Uma evolução que ele espera mostrar junto aos seus novos companheiros na busca de um lugar na final do Gauchão neste sábado contra o Juventude, em Caxias do Sul. O que possibilitaria o tão sonhado octacampeonato gaúcho pelos torcedores gremistas. Na avaliação de Kike, um objetivo que depende da força da sua equipe.

— Buscamos conquistar esse oitavo título para o clube, o que é muito importante, e para nós também. E vamos direto ao assunto. Acho que o jogo mais complicado que temos é com nós mesmos, porque temos de gerar uma intensidade que os rivais não possam conhecer o jogo que estamos jogando. Temos que gerar intensidade, esse jogo, esse ritmo, que os rivais não consigam interceptar — projetou.