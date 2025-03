Com Rochet e Cristian Olivera titulares, Uruguai segura empate contra a Bolívia

Goleiro colorado foi o principal destaque da seleção uruguaia e evitou que a Bolívia saísse com a vitória. AIZAR RALDES / AFP

Bolívia e Uruguai empataram em 0 a 0, em El Alto, nesta terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Como titulares no confronto, Rochet e Cristian Olivera, jogadores da dupla Gre-Nal, resistiram à altitude de pouco mais de 4 mil metros e saíram com um ponto no confronto.

Na última rodada, a derrota por 1 a 0 para a Argentina, Rochet foi um dos destaques da equipe. Já Kike Olivera não foi relacionado.

Contra a Bolívia, Marcelo Bielsa optou por deixar jogadores de repercussão mundial, como Valverde e Darwin Nuñez, no banco de reservas. A ideia era poupar a energia dos principais jogadores do time para o segundo tempo.

Bolívia superior no primeiro tempo

Nos primeiros 45 minutos, a Bolívia impôs o favoritismo, natural quando joga em casa, e chegou mais vezes ao campo de ataque em relação ao Uruguai. Com dificuldades para trocar passes e manter a posse de bola, os visitantes buscavam o contra-ataque para levar perigo. Contudo, nenhuma chance clara de gol foi criada.

Do lado boliviano, a bola parada foi muito utilizada no ataque, principalmente por meio de escanteios. A estratégia é comum em locais de altitude elevada, pois a bola costuma correr mais, e os adversários não estão acostumados. Nesses momentos, a Bolívia teve três oportunidades para abrir o placar, mas a bola passou perto do gol.

Em um primeiro tempo de pouca empolgação, a chance mais clara foi criada aos 24 minutos. O camisa 10, Vaca, resolveu arriscar de longe para surpreender Rochet. Apesar do chute forte, o goleiro do Inter espalmou para escanteio.

Cristian Olivera

O ponta do Grêmio Cristian Olivera teve pouca participação no primeiro tempo e não voltou para a segunda etapa, sendo substituído. Valverde entrou no lugar.

Jogador do Grêmio esteve entre os titulares, mas pouco contribuiu para as ações ofensivas da equipe. AIZAR RALDES / AFP

Placar se manteve zerado

No segundo tempo, o Uruguai melhorou, principalmente com as entradas de Valverde, Darwin Nuñez e Pellistri. Mesmo assim, a Bolívia também promoveu alterações e seguiu superior nas ações ofensivas.

A Celeste teve três chances de gol em chutes de fora da área. A melhor delas foi com Ugarte, aos 16 minutos.

A Bolívia também apostou em finalizações de longa distância. A principal oportunidade foi aos 23 minutos, quando Paniagua chutou colocado, e a bola bateu no travessão. Na sequência, Villamíl também finalizou de fora da área, mas a bola foi para fora.

Rochet foi bastante exigido e teve boa atuação. Ao todo, foram cinco chutes defendidos pelo goleiro, sendo em duas oportunidades espalmando para fora.

As equipes na tabela

Com o resultado, o Uruguai assumiu a quarta colocação, com 21 pontos. Contudo, pode ser ultrapassado por Paraguai, que tem 20, ou Colômbia, que tem 19. As duas equipes ocupam a quinta e a sexta posição, respectivamente, e jogam nesta terça, às 21h.

A Bolívia está na sétima posição, com 14 pontos, e pode ser ultrapassada pela Venezuela, que joga às 21h contra o Peru.