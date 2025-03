O problema não é a geração, mas sim como o Brasil se renovou

Teve a chance de ouro de moldar sua Seleção nos 40 dias com o grupo na preparação e na disputa da Copa América . Ali era o momento de criar os alicerces do seu time.

Ter 40 dias seguidos com os jogadores nesse contexto de Seleção é algo raro. Nem em Copa do Mundo se conta com tanto tempo assim.

A média de idade do time que entrou no Monumental de Núñez era de 25,2 anos. O mais velho era Marquinhos, com 30. Isso é uma dificuldade, evidentemente, porém essa é uma geração talentosa, com jogadores destacados nas principais ligas da Europa.