O peso da partida contra o Atlético-MG para Grêmio e Quinteros

Começo vacilante de Quinteros exige um início de Brasileirão firme. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio abre o Brasileirão com a missão primeira de se blindar e estabilizar o trabalho do seu novo técnico e do seu novo time.

A arrancada será desafiadora. Tem o Atlético-MG neste sábado (29), o Ceará, em Fortaleza, no próximo fim de semana e emenda com o Flamengo, em Porto Alegre, no seguinte.

O começo vacilante de Gustavo Quinteros, motivado pelas dificuldades de acoplar sete caras novas na equipe sem tempo para treiná-las, exige um começo de Brasileirão firme. Ou seja, com, pelo menos, seis pontos nesses três primeiros jogos.

Por isso, a partida contra o Atlético-MG ganha peso, mesmo sendo apenas a primeira de 38 que virão.

Semanas livre de treino

Quinteros teve duas semanas livres para ajustar sua máquina e encontrar caminhos para seu Grêmio. Tudo indica que repetirá o time do Gre-Nal do Beira-Rio e uma versão mais competitiva.

A boa entrevista concedida pelo técnico aos repórteres de Zero Hora Geison Lisboa e Marco Souza dá pistas sobre o que o torcedor verá a partir deste sábado.

Melhorar a defesa

A ideia é estancar a sangria defensiva que fez o Grêmio levar 106 gols nas duas últimas edições do Brasileirão.

Para isso, encorpará o meio e adotará um modelo baseado na transição rápida para o ataque. Trocará um jogo mais plástico por um mais prático.

Uma cautela que pode fazer com que atravesse sem turbulências os próximos dois meses pontuados por 18 jogos e garanta um ano sem tensões.

Aliás, na mesma entrevista, Quinteros elencou como prioridades a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, essa exigência da direção, e depois o Brasileirão, cuja missão é melhorar a campanha de 2024. O que está longe de ser desafiador. Afinal, acabou em 15º.