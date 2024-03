A estreia de Dorival Júnior com a Seleção Brasileira não poderia ser melhor. Jogando pela primeira vez contra um país europeu desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar para a Croácia, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0 e quebrou uma série de quatro jogos sem vencer — três derrotas e um empate. Endrick, aos 34 minutos do segundo tempo, marcou o gol brasileiro e pareceu pôr fim ao calvário que vinha assombrando o futebol brasileiro desde o fim da temporada de 2022.