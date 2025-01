Gracyanne Barbosa se desequilibrou durante coreografia e acabou com o rosto no gramado. Globoplay / Reprodução

A noite de quarta-feira (15) e madrugada desta quinta (16) no BBB 25 foi marcada por show da Anitta, after improvisado no gramado, dancinhas e desentendimento entre uma das duplas.

A musa fitness Gracyanne Barbosa se jogou na primeira festa do programa, com direito a dancinha "gira-gira" e reclamação sobre os solteiros na casa.

Desequilíbrio

Gracyanne e Diego Hypolito protagonizaram um dos momentos mais cômicos da noite.

O atleta e a musa fitness fizeram o passinho do "gira-gira", do grupo de funk Bonde das Maravilhas. Porém, a modelo acabou se desequilibrando e caindo com o rosto no chão, sendo ajudada pelos outros brothers. Os dois não se abalaram com a queda e seguiram com a coreografia.

Número de solteiros

Em conversa com Aline e Renata na cozinha da casa sobre se relacionar com alguém dentro do reality, Gracyanne disse que está preparada, mas que precisa ser com alguém que valha a pena.

Renata então comentou a respeito da quantidade de mulheres solteiras dentro da casa e a musa fitness questionou o número de homens solteiros:

— Por que não botaram um número compatível?

"Derê derê"

Em um momento de cantoria na cozinha da casa, os brothers entoaram a música Derê, do cantor Belo, ex de Gracyanne. A musa fitness não se constrangeu, pelo contrário, cantou com os outros participantes.

A cena viralizou e o cantor chegou a compartilhar o vídeonos stories do Instagram.

Belo e Gracyanne anunciaram a separação no ano passado. Reprodução @belo / Instagram

Entre tapas e beijos

A atriz Vitória Strada e a sua dupla Mateus vivem momentos de altos e baixos no BBB 25.

Durante a festa, Vitória pediu para que o amigo fosse com ela no quarto para buscar algo. Ele começou a ir junto, mas desistiu no caminho. A sister então pediu novamente para ele ir com ela.

— Vem comigo, aprende a me acompanhar — rebate Vitória.

Mateus seguiu insistindo para que a atriz fosse sozinha, mas mudou de ideia.

— Então, deixa que eu pego. Fica aí — declara.

Vitória, porém, resolveu acompanhar o arquiteto.

Depois disso, os dois conversaram e se desculparam pelo ocorrido.

— Você é um irmão que a vida me deu, é de verdade. Eu nunca tive um irmão. Eu cultivo muito quem eu amo e quem tá comigo. E você sabe o quanto você é especial para mim e quanto eu te amo — declarou-se a atriz a Mateus.

Por volta das 3h, houve uma nova discussão, desta vez a respeito do consumo de água na casa. Vitória questionou se a cota de água por participante era por dia ou por semana e Mateus respondeu que a pouca água disponível é para fazer os participantes "sofrerem" e não tomarem banho com conforto.

Mais tarde, os dois protagonizaram uma cena de quase beijo na cozinha do vip e a atriz revelou um pedido que fez ao namorado, o ator Daniel Rocha, antes de entrar no Big Brother Brasil.

— Eu falei para o meu namorado assim: "Eu posso dar um selinho no Mateus?" Aí ele me olhou: "Tá, pode" — contou a sister.

Elogios a Giovanna

A beleza de Giovanna, dupla de Gracyanne Barbosa, chamou a atenção dos brothers Maike e João Pedro. Em conversa no quarto Fantástico, eles elogiaram a sister.

— A Giovanna é incrível. É uma das belezas mais naturais que tem aqui. Linda, linda, linda. Parece uma boneca. Perfeitíssima — declarou Maike.

João Pedro concordou com o brother: