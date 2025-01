"Verões em Torres, natais em Gramado": mãe de Vitória Strada conta como foi a infância da atriz

Marisete contou que a filha sempre sonhou em ser atriz. Arquivo Pessoal / Marisete Longaray Strada

Vitória Strada representa o Rio Grande do Sul no elenco do Big Brother Brasil 25. Nascida em Porto Alegre, a atriz, que já foi protagonista de novelas da TV Globo, como Espelho da Vida (2018), antes da fama, fazia alguns programas bem típicos dos gaúchos. Quem conta é a mãe da artista, Marisete Longaray Strada:

— A Vitória teve uma infância muito feliz. Verões em Torres, natais em Gramado. E o que ela amava também era a dança e a ginástica rítmica.

E, como boa parte das jovens do Estado, Vitória alimentou o sonho de ser Garota Verão — e ela participou do concurso do Grupo RBS em duas ocasiões, em 2012 e em 2014. Para a primeira edição, segundo a mãe de Vitória, a jovem, então com 16 anos, recebeu grande apoio do Colégio Tiradentes, onde ela estudava, e o concurso "ficou na memória".

Marisete também contou como foi o começo de Vitória na carreira de atriz:

— Tudo começou quando uma loja infanto-juvenil lançou um concurso na escola dela. A menina e o menino mais votados fariam a campanha da loja. Vitória ganhou, tinha 12anos. Ela fez aquela campanha e outras tantas, até que começou a fazer comerciais. Ela gostou mais ainda, precisava atuar frente às câmeras. Virou modelo internacional. Com 16 anos, foi modelar na Alemanha. Aos 17, morou em Milão. E, quando voltou, foi vice Miss Mundo Brasil.

Depois disso, a mãe de Vitória conta que a filha se inscreveu para a seleção do filme Real Beleza (2015), dirigido por Jorge Furtado. E passou. Na obra, a filha fez a sua estreia no audiovisual e, também, já foi a protagonista. Após, fez um longa-metragem com Selton Mello, O Filme da Minha Vida (2017). Na sequência, emendou um teste para sua primeira novela, Tempo de Amar (2017), de Jayme Monjardim.

— A Vitória sempre soube que queria ser atriz, desde pequena. Nós, os pais, que gostaríamos que ela seguisse em outra profissão. Mas, diante da certeza dela, não tivemos outra alternativa a não ser apoiá-la incondicionalmente — confessa Marisete.

Para ver o desempenho da filha no BBB, a mãe de Vitória diz estar com "bastante ansiedade", que espera que a atriz consiga "administrar bem os desafios propostos" e "que faça o seu melhor". E ainda detalhou como pretende torcer pela jovem:

— Vai ser de várias maneiras, com a família, com amigos. O importante é estarmos juntos vibrando e torcendo na maior animação.