Xepa e vip, imunidade e entrada da última dupla: confira como foi a estreia do Big Brother Brasil 2025

11 duplas se enfrentam na primeira competição da temporada valendo imunidade. TV Globo / Reprodução

Nesta segunda-feira (13), Tadeu Schmidt deu o primeiro "boa noite" da edição do Big Brother Brasil 25 para as duplas confinadas. O programa iniciou com a tradicional entrada dos participantes, divididos entre os grupos pipoca e camarote.

Em uma dinâmica, os brothers e sisters precisaram mostrar que conhecem bem seus parceiros de confinamento. Cada participante deveria acertar o que a dupla respondeu em um dilema sobre o jogo. Quem errasse, estaria na xepa.

No segundo bloco do programa, o apresentador conversou com as outras três duplas que ainda disputavam uma vaga no reality show e anunciou que a dupla que entrar ganhará imunidade para o primeiro paredão.

As 11 duplas já confinadas na casa mais vigiada enfrentaram a prova de imunidade. A última dupla a resistir conquista a imunidade e, como prêmio, cada jogador recebe R$ 10 mil em compras.

— Não pode fazer xixi, não pode dormir... Resistam! — alertou Tadeu ao início da prova.

Como funciona a prova de imunidade

Na prova, os jogadores posicionados em lados opostos de uma raia, devem manter um cabo esticado enquanto se equilibram próximos a argolas. Caso o cabo encoste nas argolas, a dupla é eliminada.

Quando a campainha soar, um produto aparece no telão e um dos jogadores deve pegar a caixa deste produto na esteira e passá-la para o parceiro que deve colocá-la em na raia dentro do tempo estipulado. A cada rodada, a dupla mais lenta enfrenta uma consequência, devendo retornar à posição inicial antes da contagem regressiva.

Guilherme e Joselma são a dupla escolhida para disputar o "BBB 25"

O público escolheu Guilherme e Joselma, com 66,40% dos votos, para preencher as últimas duas vagas da temporada. A dupla escolhida para entrar na casa mais vigiada do Brasil vai começar com imunidade no primeiro paredão da edição.