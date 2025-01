Polícia pede coleta de sangue de marido e filho de suspeita de envenenar família

A Polícia Civil encaminhou nesta segunda-feira (13) ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) o pedido para coleta de sangue do marido e do filho de Deise Moura dos Anjos, 42 anos. O objetivo da solicitação é verificar se eles também foram envenenados, segundo o delegado Cleber Lima, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI).