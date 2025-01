Bolo que matou três pessoas continha o elemento químico arsênio, conforme análise do IGP. Polícia Civil / Divulgação

O arsênico, composto encontrado na farinha usada no preparo do bolo que matou três pessoas em Torres, em dezembro de 2024, é um veneno que pode matar, dependendo da concentração. Feito principalmente de arsênio, a substância tem venda proibida no Brasil desde 2005.

A substância pode ser encontrada em diferentes composições, sendo o veneno arsênico, usado para ratos e insetos, uma das mais famosas. As principais formas de se obter produtos com alta concentração de arsênio no Brasil são por comercialização clandestina ou em possíveis sobras ainda existentes, anteriores à proibição, aponta o toxicologista Bruno dos Santos.

— O arsênico era conhecido como o "rei dos venenos", porque mimetiza muitas vezes uma doença gastrointestinal, uma intoxicação alimentar. Então, a pessoa tinha muita diarreia, vômito, e acabava parecendo que era uma disenteria, uma cólera.

Segundo o especialista, doutorando em análise toxicológica pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), esse resultado é obtido com pequenas doses do elemento químico.

Como é o arsênico

De acordo com Bruno dos Santos, o composto trióxido de arsênio, conhecido como arsênico, não tem gosto, mas algumas literaturas apontam que o metal pode ter um gosto adocicado. O especialista acrescenta que, por ser um produto clandestino no Brasil, o arsênio pode estar misturado com outras substâncias e que podem alterar o sabor.

— Normalmente, está na forma de pó. Um pó branco, sem cheiro, sem odor, mas pode variar. Como não é um produto legalizado, vem de uma produção clandestina, pode ter diferentes variações de apresentação — explica.

O toxicologista relata que a substância também pode ser encontrada na forma líquida, a fim de facilitar o transporte.

Para que serve o arsênio e onde é encontrado

Conforme o Departamento de Microbiologia da Universidade de São Paulo (USP), o arsênio é utilizado na fabricação de munição, ligas e placas de chumbo de baterias elétricas e também como herbicida e inseticida.

— Pode ser usado, muitas vezes, como inseticida de forma clandestina para fazer a dedetização, por exemplo, de cupim. Mas isso é algo proibido no Brasil. Não existe hoje nenhum uso liberado deste tipo de inseticida na forma com que ele é conhecido — comenta Bruno dos Santos.