Prefeitura de Caxias do Sul arrecadou R$ 135 milhões com o pagamento do IPTU em cota única

Porthus Junior / Agencia RBS

Até a última segunda-feira (6), prazo final para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa de coleta de lixo em cota única e com desconto de 12%, a prefeitura de Caxias do Sul arrecadou R$ 135 milhões. Foram cerca de 130 mil imóveis que tiveram o imposto quitado, número que representa uma adesão de 48,5% ao pagamento com desconto máximo de 12%.

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Receita Municipal nesta terça-feira (7). Ainda de acordo com a pasta, Caxias tem 267.860 cadastros de imóveis ativos. Os 51,5% que ainda não pagaram o tributo têm até o dia 10 de fevereiro para pagar em cota única com desconto máximo de 10%. Caso o contribuinte escolha fazer o pagamento parcelado, não haverá descontos. As datas de vencimento serão para os dias 10 de abril, 12 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

Leia Mais Mulher encontrada morta no bairro Charqueadas será sepultada no interior de Caxias do Sul; caso é investigado como feminicídio

Em função da crise climática de maio, todos os imóveis localizados no bairro Galópolis e no distrito de Vila Cristina terão isenção no IPTU e na taxa de lixo. A intenção é incentivar a reconstrução das duas localidades. A proposta deve beneficiar cerca de 1,3 mil unidades habitacionais, conforme o levantamento feito pela Secretaria da Receita Municipal.

Os boletos estão disponíveis exclusivamente em formato digital no site da prefeitura, no ícone IPTU e no aplicativo Cidadão Online - Caxias do Sul, disponível para Android e iOS.

Quem não tiver acesso à internet, pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino e solicitar auxílio aos atendentes.

Calendário de pagamentos

Cota única e descontos

Contribuintes em dia com os tributos municipais em 30 de novembro de 2024:

10 de fevereiro de 2025: 10% de desconto

Contribuintes com tributos municipais atrasados em 30 de novembro de 2024:

6 de janeiro de 2025: 7% de desconto

10 de fevereiro de 2025: 5% de desconto

Parcelamento (sem desconto)