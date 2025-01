Gramado receberá R$ 33 milhões para recuperação de pontos danificados pela chuva de maio

O governo federal enviará R$ 33.185.030,83 para a recuperação de pontos danificados pela chuva de maio em Gramado . O município entrará com uma contrapartida no valor de R$ 10 milhões.

O plano de trabalho encaminhado pela prefeitura de Gramado foi aprovado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no dia 30 de dezembro. O empenho dos recursos, etapa em que o governo reserva o dinheiro para a execução do trabalho, foi confirmado junto a Secretaria Municipal de Governança de Gramado no dia 31 de dezembro.

Com a aprovação do plano de trabalho e a confirmação do empenho dos R$ 33.185.030,83 por parte do governo federal, a prefeitura de Gramado começa o processo licitatório para contratação da empresa que será responsável pela elaboração dos projetos executivos. Depois, serão realizados os certames licitatórios para a execução das obras.