Incêndio florestal de grandes proporções atinge a Califórnia

Condição climática extrema

O incêndio começou em um ambiente de baixa umidade e logo quando os chamados ventos de Santa Ana , característicos nesta temporada do ano na Califórnia, avançam com força em Los Angeles.

— A região experimenta uma condição climática extrema, com um alerta vermelho no momento do incêndio — disse Kristin Crowley.

— A fumaça soprava morro abaixo quando eu estava em casa, e o fogo estava muito próximo — disse à AFP Andrew Hires, professor da Universidade do Sul da Califórnia, que abandonou o local junto com sua filha.

Incêndios florestais são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza, mas cientistas advertem que as mudanças climáticas alteram os padrões e criam climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas e incêndios mais vorazes e rápidos.