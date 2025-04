Petróleo sobe, entre o risco geopolítico e a expectativa com tarifas dos EUA

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (2), em um mercado impactado pelos riscos geopolíticos e pela expectativa de uma política comercial global mais comedida momentos antes de o governo americano anunciar novas tarifas alfandegárias para todos os seus parceiros comerciais.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou em alta de 0,62%, a 74,95 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate para entrega em maio subiu 0,72%, a 71,71 dólares.

Os operadores prendiam a respiração nesta quarta-feira, à espera do anúncio do presidente Donald Trump de novas tarifas alfandegárias, no que ele chamou de "o dia da libertação" dos Estados Unidos.

No entanto, "alguns países já começam a negociar", informou à AFP o analista Phil Flynn, do Price Futures Group.

No México, grande consumidor de petróleo americano, a presidente Claudia Sheinbaum se mantém prudente. "Decidimos esperar pelo que apresentarem e, além disso, vamos continuar dialogando com os Estados Unidos", afirmou.

"Isso dá um pouco de otimismo ao mercado, que pensa que podemos evitar o pior da guerra comercial", afirmou Flynn.

As cotações do petróleo também foram impulsionadas pelo risco geopolítico, principalmente com os "sinais contraditórios" do Irã sobre seu programa nuclear, acrescentou o analista.