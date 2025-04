Em menos de um ano, quatro policiais militares morreram durante atuação em Caxias do Sul

Caso mais recente é do soldado Lucas Alexandrino Nazário da Silva, 27 anos. Acidente aconteceu na Avenida São Leopoldo. Porthus Junior / Agencia RBS

Desde junho do ano passado, Caxias do Sul registrou a morte de quatro policiais militares em serviço. O primeiro caso da série foi no assalto ao Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, quando o 2º sargento da Brigada Militar (BM), Fabiano Oliveira, 47 anos, foi morto por criminosos. Na terça-feira (1º), houve a situação mais recente. O soldado Lucas Alexandrino Nazário da Silva, 27, morreu após uma perseguição de moto no município.

Entre os dois casos, em outubro do ano passado, outros dois policiais militares morreram após uma perseguição na BR-116, em Caxias. Anderson de Souza Lourenço, 29, e Maximiliano da Silva Argiles, 25, do 4º Batalhão de Choque, estavam em uma viatura que capotou.

O coronel Ricardo Moreira de Vargas, do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO), lembra que a profissão do policial militar "é a que apresenta o maior grau de risco dentre todas as profissões". O comandante destaca também que a segurança dos policiais sempre é buscada para que possam retornar em segurança para casa:

— Estamos diariamente arriscando nossas vidas para proteção da sociedade. Ressalto que nesses quatro casos os nossos policiais militares tombaram em serviço. Somente nesse primeiro trimestre de 2025 as Unidades do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra atenderam pessoalmente mais de 14 mil ocorrências que resultaram em 1.116 prisões em flagrante. Estamos constantemente em treinamento e instruções que visam a proteção individual do próprio PM, apesar de fatores externos que fogem ao nosso controle. Sabemos dos riscos iminentes e buscamos sempre a segurança dos nossos policiais para que cumpram sua principal missão que é retornar também em segurança aos seus lares.

Já em nota, a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e Bombeiros Militares (ASSTBM), lamentou a morte em serviço e ressaltou que " já foram muitas em um curto período de tempo. A busca por indicadores de segurança pública, como desejam as autoridades do estado, não pode ser a qualquer preço, ainda mais com preço tão alto, a vida dos policiais".

Quatro mortes em dez meses

O 2º sargento Fabiano Oliveira tinha 47 anos quando foi morto. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

19 de junho de 2024: o 2º sargento Fabiano Oliveira, 47, foi atingido por um tiro de fuzil durante o assalto a um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani. Ele foi encaminhado para atendimento a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Anderson de Souza Lourenço, 29 anos (E), e Maximiliano da Silva Argiles, 25, morreram em acidente na BR-116. 4º Batalhão de Choque / Divulgação

29 de outubro de 2024: uma viatura Hilux do do 4º Batalhão de Choque colidiu com um Sandero e capotou após uma perseguição no KM 151 da BR-116, em Caxias. Anderson de Souza Lourenço, 29 anos, e Maximiliano da Silva Argiles, 25, foram as vítimas do acidente.

Lucas Alexandrino Nazário, 27, morreu após perseguição na terça-feira (1º). Brigada Militar / Divulgação