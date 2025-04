Musk diz que notícia de que sairá do governo Trump nas próximas semanas é "fake news"

O CEO da Tesla, Elon Musk , chamou de "fake news" a informação de que deve se afastar, já nas próximas semanas, de suas funções à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) da gestão Trump.

Musk compartilhou em seu perfil no X a publicação da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que já havia negado que o presidente Donald Trump tenha reforçado a seus aliados que o bilionário deixaria o cargo público em breve.

"Esse 'furo' é lixo. Elon Musk e o presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará o serviço público como funcionário especial do governo quando seu incrível trabalho no DOGE estiver concluído", escreveu Karoline.

Musk respondeu com "Sim, fake news" .

A notícia citada, divulgada na quarta-feira (2) pelo site americano Politico, afirma que a possível saída do bilionário do Doge seria de um comum acordo entre Musk e Trump.

Conforme a publicação, apesar do suposto afastamento de Musk, o presidente americano teria demonstrado satisfação pela atuação do bilionário no governo dos Estados Unidos.