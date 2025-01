Após operação da prefeitura, dois alojamentos são notificados por irregularidades em Bento Gonçalves

Ação foi feita de forma integrada. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Uma operação liderada pela prefeitura de Bento Gonçalves, nesta semana, fiscalizou cinco alojamentos, pensões e similares, sendo que dois foram notificados por irregularidades. A ação do Poder Público, que contou com apoio do Corpo de Bombeiros, busca garantir que os locais atendam às exigências técnicas e legais e não sejam utilizados irregularmente para a hospedagem de trabalhadores de empresas terceirizadas.

Dos locais notificados, segundo a prefeitura, um precisará apresentar o alvará de funcionamento, enquanto o outro precisa apresentar adequações tanto aos bombeiros como a órgãos da prefeitura, o que deve ser feito em um prazo de 10 dias. Objetivo, segundo o prefeito Diogo Siqueira, é coibir casos como o registrado em 2023, quando cerca de 200 trabalhadores que estavam atuando na colheita da uva foram resgatados em condições análogas à escravidão.

— Eu quero apertar fortemente todos os alojamentos da cidade para que nenhum cometa nenhuma irregularidade, para que não tenha nenhuma desculpa de nenhuma parte — diz o prefeito.

Segundo o prefeito, está sendo feito um trabalho de mapeamento de locais que atuam com este tipo de serviço. Siqueira explica que há também pontos ilegais que exercem essa função, e reitera que a prefeitura irá atrás de todas em busca das adequações necessárias. Outras fases dessa mesma operação foram realizadas em 2024, e devem ocorrer todas as semanas no período da safra da uva de 2025.

— Vamos à noite para identificar essas pessoas que estão nas pousadas, para saber exatamente quantas estão alojadas, porque não adianta ir de manhã ou de tarde porque estão trabalhando. Tenho que ir à noite para verificar in loco se a lotação está correta, se o PPCI (plano de prevenção contra incêndio) está correto, é fiscalização rígida mesmo.