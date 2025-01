Fraudes em ingressos nas Hortênsias: como se prevenir para não cair em golpes ao visitar a região

O esquema de venda ilegal de ingressos para atrações turísticas de Gramado e Canela , desarticulado nesta quarta-feira (8) pela Polícia Civil, acendeu o alerta para as fraudes tanto presencialmente, quanto em sites e plataformas online.

— Nenhuma das atrações ou parques de Gramado ou Canela vai colocar alguém para abordar o público na rua e fazer a venda de ingressos. Todos contam com canais oficiais ou pontos físicos para a comercialização das entradas — explica.

O presidente aconselha que os visitantes se informem pelo próprio site da Apasg sobre as atrações disponíveis nas cidades. Na plataforma há uma lista com os empreendimentos turísticos associados, que leva diretamente ao site desses espaços.

Em caso de dúvidas, Fensterseifer indica que contatar o estabelecimento é a melhor alternativa. Além de desconfiar de preços que estão muito abaixo do praticado pelo mercado. De modo geral, o presidente da associação avalia a situação como um caso atípico, que não representa o turismo nas Hortênsias.

Sobre a operação

A investigação da Polícia Civil indicou que o esquema envolvia motoristas de aplicativo e agentes de turismo não credenciados . O grupo abordava os turistas oferecendo ingressos a preços atrativos. Contudo, as entradas eram adquiridas de forma fraudulenta ou eram falsas . Os pagamentos eram frequentemente realizados via Pix para contas de terceiros, configurando a fraude. Valores nas contas-correntes dos suspeitos foram bloqueados.

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo sete em Gramado, dois em Canela, dois em Caxias do Sul e um no Estado de São Paulo. Durante as buscas, foram apreendidos ingressos e documentos que serão analisados pela polícia. Ninguém foi preso.