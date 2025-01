Nova diretora-geral do HG, em Caxias, tem mais de 30 anos de experiência nas áreas de gestão hospitalar, redes de saúde e educação

Izar Behs é natural de Novo Hamburgo e substitui o CEO da Fucs, Germano Schwartz, que estava no cargo desde novembro após a saída de Sandro Junqueira. Bruno Zulian / Divulgação

O ano começou com mudanças na direção do Hospital Geral, em Caxias do Sul. Desde a segunda-feira (6), a instituição tem Izar Muller Behs como nova diretora-geral. A apresentação oficial foi na tarde desta quarta-feira (8).

Até então a função era ocupada pelo CEO da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), Germano Schwartz. Ele assumiu a direção da casa de saúde em novembro do ano passado, após a saída de Sandro Junqueira.

A chegada de Izar é resultado de um processo seletivo feito pelo Hospital Geral. Por dois meses, a instituição analisou currículos de diversos candidatos. O Conselho Diretor da Fucs foi o responsável por escolher a profissional para o cargo.

Izar é natural de Novo Hamburgo e enfermeira por formação. Com mais de 30 anos de experiência nas áreas da gestão hospitalar, redes de saúde e educação, ela chega a Caxias do Sul com um vasto currículo na área. A nova diretora possui mestrado em Administração Profissional, doutorado em Educação, especializações em Administração dos Serviços de Saúde e Experiência do Paciente.

Na carreira profissional, Izar foi gerente assistencial corporativa e consultora da Rede Ímpar, companhia especializada em serviços hospitalares. Também foi diretora de operações no Hospital São Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre. E atuou no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, como diretora assistencial e de ensino.

Izar soma passagem pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde liderou por 19 anos mudanças na instituição. Ainda atuou como consultora sênior da Falconi, empresa voltada para soluções de gestão e tecnologia, com foco no setor da saúde.

— O projeto da Falconi me proporcionou participar de muitos trabalhos, diversos deles fora do Rio Grande do Sul. Estive envolvida com instituições de São Paulo, Brasília, Recife e do Rio de Janeiro. A atuação, somada à minha formação, me levou a estar em hospitais escolas, hospitais 100% SUS. E sempre tive o Hospital Geral como referência de projeto dentro desse cenário — afirma a diretora.

Na apresentação oficial, Izar se comprometeu em manter o olhar voltado para as pessoas e manter os pacientes no centro das ações. Nesta semana, a nova diretora está se inteirando das operações da instituição e planejando reuniões com autoridades locais para tratar da saúde local. Entre as agendas previstas estão reuniões com os prefeitos eleitos.