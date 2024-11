O atual CEO da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), Germano Schwartz, assumiu interinamente a direção geral do Hospital Geral de Caxias do Sul (HG). A instituição aguarda a finalização de um processo seletivo que definirá o novo diretor geral, após a saída de Sandro Junqueira, no dia 30 de outubro. Junqueira assumiu a direção executiva do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, no último dia 4.