Sete meses após queda, nova ponte na BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis é inaugurada 

Sete meses após ceder devido à cheia do Rio Caí, a ponte na BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis foi reinaugurada neste sábado (21). A nova estrutura foi construída pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e tem 180 metros de extensão e 13 metros de largura, sendo mais alta, larga e comprida da que existia no local. O investimento na obra é de R$ 31 milhões.

Uma solenidade no lado caxiense da ponte foi realizada com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, e do governador do Estado, Eduardo Leite, além de deputados e prefeitos da região.