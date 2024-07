Dnit confirma cancelamento de construção da ponte provisória no Rio Caí, entre Caxias e Nova Petrópolis

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirmou nesta sexta-feira (19), por meio de nota, que não vai levar adiante a construção de uma ponte provisória sobre o Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A decisão se baseia em um relatório de engenharia entregue na última quarta-feira (17), e que apontou a necessidade de mudança nos métodos de construção usados até então na construção de cabeceiras no local. O superintendente do Dnit havia confirmado à coluna que o cancelamento da obra estava em análise.