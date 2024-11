Organização planeja manutenção do Mississippi Delta Blues Festival no Centro de Caxias do Sul

Com o 16º Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) já marcado para os dias 20, 21 e 22 de novembro do ano que vem, a organização está em um momento de avaliação da edição 2024, concluída no fim de semana passado. Pelas novidades que trouxe, a experiência deste último evento será fundamental para o futuro, já que muitas possibilidades e perspectivas foram abertas.