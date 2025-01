Justiça derruba liminar que suspendeu seleção para vagas temporárias no governo do RS

Processo foi anunciado pelo governo do Estado no início do mês de novembro.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) reverteu a liminar que suspendeu o processo seletivo do governo do RS para 2 mil contratações temporárias. A decisão, desta quarta-feira (8), é assinada pelo desembargador Francesco Conti, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

Com a medida, não há, no momento, impedimentos legais para continuidade do certame. A suspensão atendia a um pedido do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul (Sintergs). A seleção não conta com prova, apenas avaliação de títulos e de experiência profissional dos inscritos, o que motivou a entidade a ingressar com uma Ação Civil Pública.