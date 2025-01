Ex-presidente francês Sarkozy nega financiamento ilegal da Líbia para sua campanha eleitoral de 2007

"Vocês nunca encontrarão um único euro ou um centavo líbio na minha campanha", disse Sarkozy em sua primeira declaração durante o julgamento em Paris, garantindo que responderia "a todas as perguntas" do tribunal.

O ex-presidente conservador (2007-2012) é acusado, junto com outras 11 pessoas, de supostamente financiar ilegalmente sua campanha eleitoral, que o levou ao poder, com dinheiro do falecido ditador líbio Muammar Gaddafi.