Comissão da ONU que investiga crimes na guerra civil da Síria realiza primeira visita ao país

Um investigador das Nações Unidas sobre violações dos direitos humanos durante a guerra civil na Síria expressou a esperança de uma "boa cooperação" com as novas autoridades do país, após uma primeira visita nesta quinta-feira (9).

A Comissão de Investigação da ONU sobre a Síria nunca teve acesso ao país sob o governo do presidente Bashar al Assad, que foi destituído em 8 de dezembro por uma coalizão rebelde liderada por islamistas radicais.

"Esperamos poder estabelecer uma boa relação com as autoridades recém-instaladas", afirmou à AFP Hanny Megally, membro da Comissão, destacando que o novo governo deu uma recepção "imediata" à missão que ele liderou durante cinco dias no país.

A comissão, que investiga crimes de guerra e outras violações do direito internacional sobre direitos humanos desde o início da guerra civil na Síria em 2011, realizava seu trabalho até agora à distância, compilando listas de 4.000 supostos responsáveis por delitos graves.

Megally informou que visitou centros de detenção e locais de valas comuns em Damasco e arredores, além de realizar entrevistas nos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores.

"Queremos poder visitar os lugares que documentamos [...] para confirmar novamente, essencialmente, as informações coletadas e preencher as lacunas", explicou.

Investigando todas as partes envolvidas no conflito sírio, incluindo os ex-rebeldes que agora governam o país, a comissão deseja também trabalhar com as autoridades "para garantir que o passado não se repita".

"Nenhuma parte do conflito na Síria pode afirmar 'respeitamos os direitos ou o direito humanitário internacional'", enfatizou Megally.

"Mas estamos em uma nova fase [...] seria bom poder dizer que a lição foi aprendida", concluiu.