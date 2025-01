Banco do Brasil: confira o que já se sabe sobre o concurso previsto para 2025

Banco está em processo de expansão e precisa contratar mais funcionários. Marcelo Camargo / Agencia Brasil/Divulgação

Entre os concursos federais previstos para 2025, um dos mais aguardados é o do Banco do Brasil. Ainda não se sabe quando o edital da instituição financeira será publicado ou quais vagas serão ofertadas, mas a expectativa é de que o certame conte com características já observadas em edições anteriores.

De acordo com Júlio Raizer, professor da Focus Concursos, o Banco do Brasil está em processo de expansão e, por isso, precisa abrir uma nova seleção para contratar mais funcionários. O especialista em Neuropsicopedagogia comenta que já houve, inclusive, um processo de remoção interna na instituição — o que historicamente costuma anteceder um concurso:

Mudanças internas

— O concurso ainda não foi autorizado formalmente no Diário Oficial, mas é certo que vai acontecer. Inclusive, o próprio Banco do Brasil já versou sobre a necessidade de um novo concurso, por conta desse processo de expansão. E sempre antes de sair um concurso do Banco do Brasil, há um processo de remoção e reorganização interna, e aí temos na sequência a organização de todos os fatos formais.

Raizer destaca que a “vantagem” é que a instituição financeira tem autonomia para estabelecer as formalidades em relação ao seu concurso e, normalmente, há um espaço curto de tempo entre a autorização formal e o início da realização do certame. Por isso, a publicação do edital é sempre considerada uma “surpresa”.

— Então, no mundo dos concursos, nós observamos o comportamento, observamos como os concursos e os órgãos se comportam. E existem alguns comportamentos que são tradicionais. Esse do Banco do Brasil é um exemplo: teve um processo de remoção interna, começou a movimentação, na sequência terá a formalização do concurso. Há anos ele faz isso — ressalta o professor.

Estrutura acessível

Entre as características do concurso da instituição, Raizer aponta que a seleção é interessante porque a aprovação é possível mesmo para aquela pessoa que nunca estudou ou parou de estudar há muito tempo. Isso porque as provas trazem uma “estrutura de disciplinas bem acessível”.

Portanto, o professor indica que os interessados comecem a estudar antes mesmo da publicação do edital, usando como referência os documentos do concurso anterior, que traz a lista de disciplinas.

— O edital anterior do Banco do Brasil tem língua portuguesa, matemática, matemática financeira, língua inglesa, a parte de atendimento, vendas e negociação e a parte de conhecimentos bancários. Então, com base nessas disciplinas, o concurseiro já pode organizar os seus estudos com uma constância. O mais importante na preparação é a constância — enfatiza.

Dicas para estudar

Raizer também recomenda reservar ao menos uma hora por dia para estudar — se tiver duas horas diárias, melhor ainda. Além disso, ressalta que uma preparação eficiente conta com três passos fundamentais. São eles: